الكاظمي يؤكد وضع خطط لتجاوز الأزمة المالية وتداعيات جائحة كورونا

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (7 حزيران 2020)، وضع خطط لتجاوز الأزمة المالية وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان إنه: “نبارك للوزراء الجدد تصويت مجلس النواب عليهم “، مضيفاً: “اليوم بعد إكمال الكابينة الوزارية نبدأ بالخطوات العملية، كفريق واحد، لتجاوز التحديات التي يمرّ بها البلد”.

وأوضح: “البلد يمرّ بأزمات وتحديات كبيرة في الجانب المالي، وجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط وغيرها، ووضعنا الخطط لتجاوزها، وهذا ما يتطلب التعاون من قبل الجميع مع الحكومة لوضع البلد في الطريق الصحيح” .

ولفت البيان إلى أن “سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع، ونعمل جاهدين على إصلاحه”.

وصوت مجلس النواب العراقي، أمس السبت (6 حزيران 2020)، على، فؤاد حسين، وزيراً للخارجية إضافة إلى المرشحين للوزارات الشاغرة الاخرى بحكومة مصطفى الكاظمي.

وعقد مجلس النواب أمس جلسة التصويت المرشحين لوزارات السبع الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي بحضور 247 نائباً.

وصوت المجلس على فؤاد حسين وزيراً للخارجية، وإيفان فائق وزيراً للهجرة والمهجرين، ومحمد كريم وزيراً للزراعة، وسالار عبد الستار وزيراً للعدل، وحسن ناظم وزيراً للثقافة والسياحة، وإحسان عبد الجبار وزيراً للنفط، وعلاء أحمد وزيراً للتجارة.

وبعد تصويت النواب، أدى الوزراء السبعة اليمين الدستورية.

كما صوت مجلس النواب على تخويل رئيس الوزراء استحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني.