العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1268 إصابة جديدة بفايروس كورونا و282 حالة شفاء و28 حالة وفاء في عموم العراق خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه “تم فحص (٨٦٠٩) نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٠٣٠٥٣)”.

وأضاف البيان، أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٢٦٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٥

بغداد/ الكرخ: ٢٤٣

مدينة الطب: ٩٧

النجف: ٢٨

البصرة: ١٢١

السليمانية: ٩١

اربيل: ٣٩

دهوك: ٣

كربلاء: ٢٨

واسط: ٩٧

كركوك: ٣

ديالى: ١

بابل: ٤٣

ميسان: ٣٩

الديوانية: ٤٠

ذي قار: ٦٨

المثنى: ١٢

صلاح الدين: ٢٥

الانبار: ٢٢

نينوى: ٣.

وأشار البيان، إلى تسجيل “٢٨٢ حالة شفاء، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٨٩

بغداد/ الكرخ: ٤٠

مدينة الطب: ٨

النجف: ٢

البصرة: ١٥

كربلاء: ١

ديالى: ١

واسط: ٢

نينوى: ٢٠

ميسان: ٤”.

وتابع البيان، أنه تم تسجيل ٢٨ حالة وفاة كما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ٥

مدينة الطب: ٢

النجف: ١

السليمانية: ٥

كركوك: ١

واسط: ١

الديوانية: ١

البصرة: ١

ميسان: ١

بابل: ١”.

ولفت البيان، إلى أن “مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق يبلغ ١٢٣٦٦، ومجموع حالات الشفاء ٥١٨٦، ومجموع الراقدين الكلي: ٦٨٣٤، ومجموع الراقدين في العناية المركزة: ٦٩، ومجموع الوفيات: ٣٤٦”.