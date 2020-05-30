مسرور بارزاني: قلقون من تصاعد نشاط داعش ومهاجمة الفلاحين الكورد وخطفهم

خلال استقباله قائد العمليات الخاصة في التحالف الدولي …

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي اللواء إريك ت. هيل.

ووفق بيان من حكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز)، فقد جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، والتشاور في سبل تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي، كما تم التشديد على ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين الجانبين بهدف التصدي لتهديدات إرهابيي داعش.

وبحسب البيان، فقد عبّر رئيس الحكومة عن قلقه من تصاعد نشاط إرهابيي تنظيم داعش في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم وخصوصاً الهجمات وعمليات الخطف التي تطال الفلاحين والمزارعين الكورد في تلك المناطق.

من جانبه، أشار اللواء إريك ت. هيل إلى أن إقليم كوردستان شريك مهم للولايات المتحدة والتحالف الدولي في المنطقة، ولفت في الوقت نفسه إلى أن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد مما يتوجب مواصلة وتعزيز التنسيق مع العراق و إقليم كوردستان.