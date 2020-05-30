إقليم كوردستان يتسلم 400 مليار دينار من بغداد

تسلَّم إقليم كوردستان، اليوم السبت (30 ايار 2020)، مبلغ 400 مليار دينار عراقي رسمياً، من الحكومة العراقية، حيث تم ايداعه في حساب إقليم كوردستان للبنك المركزي العراقي.

وقال مصدر مطلع لشبكة رووداو الإعلامية إن الحكومة العراقية أودعت مبلغ 400 مليار دينار عراقي في حساب البنك المركزي العراقي في إقليم كوردستان.

يشار إلى أن وزارة المالية العراقية، وافقت على صرف 400 مليار دينار لإقليم كوردستان، ضمن المستحقات المترتبة على بغداد.

جاء ذلك بحسب وثيقة موقعة من الوزير، علي عبد الأمير علاوي، صادرة بتاريخ 24 أيار 2020، وحصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه.

ودعا الوزير في الكتاب إلى “اتخاذ ما يلزم لايداع مبلغ قدره 400 مليار دينار في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كوردستان/ وزارة المالية والاقتصاد/ أربيل المفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل في الحساب المرقم (1)، وذلك عن صرف مستحقات الإقليم لشعر نيسان 2020 وملاحظة قيد المبلغ ديناً على حسابنا الجاري الممنوح لدى البنك المركزي العراقي”.

وأشار الكتاب إلى أن قرار الصرف جاء استناداً “لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم ش.ز.ل 10/1/5/10678 في 22 أيار 2020 والفقرة واحد منه وكتابنا المرقم 802 والمؤرخ في 19/5/2020 وكتاب إقليم كوردستان/ رئاسة مجلس الوزراء/ وزارة المالية والاقتصاد/ مكتب الوزير المرقم 2720 في 1/4/2020”.