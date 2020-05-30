أربيل تُلزم سائقي الأجرة وركابهم بـ”إجراء وقائي” وتطلق “غرامة الكمامة”

الزمت مديرية المرور العامة في أربيل، سائقي سيارات النقل العام والأجرة والركاب عموماً بارتداء الكمامات والقفازات اعتباراً من يوم غد الأحد.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن عبّرت السلطات المحلية عن مخاوفها من أن يشهد المعدل اليومي قفزة بالجائحة التي بدأت بالظهور في أربيل كما باقي محافظات إقليم كوردستان.

وقالت مديرية المرور في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه تقرر إلزام على سائقي وركاب سيارات النقل العام والأجرة بارتداء الكمامات والقفازات بموجب قرار وزارة الداخلية الأخير.

وأضافت أنها ستفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار عن كل حالة مخالفة قد يرتكبها السائقون.

وحثت مديرية مرور أربيل جميع سائقي النقل العام وسيارات الأجرة على عدم السماح بركوب من لا يرتدي الكمامات والقفازات إلى السيارة أو الحافلة.

وسجلت وزارة الصحة يوم أمس تسع إصابات في الإقليم منها إصابتان في أربيل وست في السليمانية وواحدة في محافظة دهوك.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 575 إصابة مؤكدة من بينها خمس وفيات. وتماثل 409 مصابين للشفاء ولم يتبق سوى 161 شخصاً يرقدون في المستشفيات.

ويقول مدير دائرة صحة أربيل دلوفان محمد لكوردستان 24 إن ثمة عاملين رئيسيين وراء ارتفاع عدد الإصابات بالجائحة الوبائية، أولهما عودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة فتح الكثير من المناطق السياحية في ظل عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وأضاف أن ثاني العوامل المساعدة على الانتشار هو التنقل “للمرخص لهم” بين محافظات إقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية.

وسبق أن قررت وزارة داخلية كوردستان تمديد حظر التنقل بين محافظات الإقليم وبقية محافظات العراق لغاية منتصف الشهر المقبل.