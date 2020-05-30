مايو 30, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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وكالة: إقليم كوردستان يطلب توريد الغاز من إيران

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فى :أخبار عــامة
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وكالة: إقليم كوردستان يطلب توريد الغاز من إيران

نقلت وكالة “ايلنا” الايرانية شبه الرسمية يوم السبت ان اقليم كوردستان العراق طلب توريد الغاز من بلادها لسد احتياجاته من هذه المادة.

ونقلت الوكالة عن مدير الشركة الوطنية للغاز حسن منظر تربتي اليوم، قوله بان كوردستان العراق وعلى مراحل، طلب شراء الغاز الايراني بهدف سد احتياجاته، كما أنه طلب دراسة الاوضاع لتوريد الغاز للمدن المجاورة والحدودية مع ايران.

واوضح أن توريد الغاز الايراني للعراق جار عبر نقطتين حدوديتين “نفت شهر” (غرب) و”شلمجة” (جنوب غرب)، مشيرا الى “ضغوطات اميركية تُمارس لاحلال بديل عنه، الامر الذي أعتبره صعبا لكون أن العقود الغازية تتطلب استثمارات أولية عالية وأي بديل يستدعي فترة زمنية واستثمارات جادة”.

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