العمادية: استشهاد مواطن كوردي وابنه في اشتباكات بين PKK والجيش التركي

استشهد مواطن كوردي وابنه، اليوم السبت، جراء اشتباكات بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني PKK، في ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وقال مدير ناحية ديرلوك لـ (باسنيوز): «قصفت طائرات حربية تركية جبل هندافي، وأسفر القصف عن استشهاد مواطن كوردي وابنه».

وأوضح أن «المواطنين كانوا في المنطقة للعمل بحقولهم، وسقطوا ضحايا الاشتباكات بين الجيش التركي وPKK»، وقال: «الأب يدعى جلال نيروي (60 عاماً) والابن يدعى أحمد (30 عاماً)، ولا تزال جثامينهما في موقع القصف، فيما توجه عدد من ذويهما إلى المكان».

وتشن تركيا عمليات عسكرية جوية وبرية في مناطق حدودية بإقليم كوردستان، لمحاربة حزب العمال الكوردستاني PKK، كما توغلت قواتها عشرات الكيلومترات داخل حدود الإقليم.

ولحزب العمال الكوردستاني نقاط تمركز عشوائية في مناطق جبلية معقدة التضاريس على الحدود بين تركيا والإقليم منذ سنوات طويلة.

وبات القصف التركي على أهداف للحزب عند جبال قنديل والمناطق الحدودية المترامية أمراً شبه يومي ويوقع في أحيان كثيرة خسائر بين المدنيين من سكان تلك المناطق.

وكثيراً ما تطالب حكومة إقليم كوردستان حزب العمال بإخلاء المناطق الحدودية التي يسيطر عليها تحاشياً لتعرض السكان والقرويين للقصف، كما تسبب وجود معاقل له في تلك المناطق بإخلاء مئات القرى من ساكنيها وعرقلة إيصال الخدمات لعشرات أخرى منها.