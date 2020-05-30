مايو 30, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

حظر تجوال شامل في العراق لاسبوع اعتبارا من الغد

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فى :أخبار عــامة
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حظر تجوال شامل في العراق لاسبوع اعتبارا من الغد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوع اعتباراً من يوم غد الاحد .

وكانت اللجنة وخلية الأزمة النيابية ، عقدت اليوم السبت ، اجتماعاً مشتركاً برئاسة الكاظمي.

وأثنى الكاظمي خلال الاجتماع على الدور الكبير للكوادر الطبية والصحية وكلّ العاملين في مستشفيات العزل، مثمناً دور الأجهزة الأمنية في تطبيق مقررات حظر التجوال ومرافقة الفرق الصحية في مناطق تفشي الفايروس.

كما وجه الشكر للعوائل التي التزمت بالحظر وطبّقت تعليمات الوقاية الصحية.

وقال الكاظمي: «نعوّل كثيراً على تعاون المواطنين، والمرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل وتكاتف الجهود بين المؤسسات».

وكان العراق قد سجل 416 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد أمس الجمعة، في رقم هو الأعلى منذ ظهور الوباء في البلاد.

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