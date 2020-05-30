إجراءات مشددة في الموصل على خلفية الاشتباه بـ 12 حالة «كورونا»

أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، اليوم السبت، عن فرض إجراءت صحية مشددة على خلفية الاشتباه بـ 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الخلية الدكتور عدي العبادي في تصريح صحفي، إن «خلية الأزمة في نينوى اتخذت إجراءات صحية مشددة على خلفية الاشتباه بـ 12 حالة إصابة بفيروس كورونا، لحين وصول نتائج الفحوصات المختبرية من العاصمة بغداد للمشتبه بهم».

وأضاف العبادي، أن «الإجراءات تأتي للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة، بعد أن سجلت مدينة الموصل أكثر من 45 إصابة بالفيروس، أغلبها لوافدين إلى المحافظة».

وكانت خلية الأزمة قد أعلنت في وقت سابق عن فرض إجراءات صحية مشددة لمنع تفشي فيروس «كورونا»، من بينها فرض حظر تجوال في عموم المحافظة مع فرض غرامات للمحلات المخالفة و50 ألف دينار لكل من لايرتدي الكمامات والكفوف.