محافظ أربيل: لن نسمح بالعبث بسلامة المواطنين

أكد محافظ أربيل فرست صوفي، اليوم الخميس (28 أيار 2020)، حرص إدارة المحافظة على سلامة الأهالي، محذراً من تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي “نطمئن الأهالي بأننا نعمل جهد امكاننا بالحفاظ على أمن وسلامة المحافظة، من خلال التعاون مع الأهالي”.

وأضاف أنه “لا يمكننا الاستمرار بغلق المحال التجارية والأسواق نتيجة ارتباطها بأرزاق الناس، لاسيما أن محافظة أربيل تعد مركزاً تجارياً واقتصادياً كبيراً في العراق والمنطقة”، مردفاً: “أمامنا وأمام المواطنين مسؤولية كبيرة تتمثل بالحفاظ على حياتهم من فيروس كورونا”.

وحذر صوفي من “تزايد انتشار فيروس كورونا في العديد من المدن العراقية، ولاسيما العاصمة بغداد”، داعياً الأهالي إلى البقاء في منازلهم.

يشار إلى أن وزارة الصحة والبيئة العراقية، سجلت يوم أمس الأربعاء، 287 إصابة جديدة في البلاد.