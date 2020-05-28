هيئة في اقليم كوردستان توضح حول اعادة فتح الاماكن السياحية

نفت الهيئة العامة للسياحة في اقليم كوردستان يوم الخميس اعادة فتحها المرافق والاماكن السياحية امام مرتاديها، مؤكدة ان اعادة فتح تلك الاماكن ليس من صلاحياتها.

وقالت الهيئة في بيان لها، ان اغلاق وفتح الاماكن والمرافق السياحية في اقليم كوردستان وكذلك الاسواق والمعابر الحدودية ليست من صلاحيات الهيئة، موضحة ان هذا الموضوع متعلق بالوضع الصحي العام، وانخفاض وارتفاع نسبة المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا.

واضاف البيان ان صلاحية اصدار قرار اعادة فتح المرافق والاماكن السياحية لدى اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وغرف العمليات في محافظات اقليم كوردستان.

وتابع البيان انه في منشور 27 ايار لم تشر هيئة السياحة في اي من فقراته الى قرار يقضي بإعادة فتح الاماكن السياحية، مشيرا الى ان ذلك المنشور على صفحة الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي كان يتضمن مجرد معلومات، واخبارا لها علاقة بالسياحة .

وبعد رفع الحظر الشامل للتجوال في اقليم كوردستان بإنقضاء ايام عيد الفطر باشرت مرافق سياحية وترفيهية باعادة فتح ابوابها امام السكان، وقد لوحظ اقبال واسع وزخم وكثافة في تلك الاماكن.

وأعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان في الـ11 من شهر اذار الماضي عن اغلاق معظم المرافق السياحية في الاقليم وذلك لإحتواء فيروس كورونا المستجد.