مايو 28, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

أربيل.. ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 217

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فى :أخبار عــامة
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أربيل.. ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 217

أعلنت دائرة صحة أربيل، اليوم الخميس، (28 أيار 2020)، تسجيل حالتي شفاء من فيروس كورونا في المحافظة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 217 حالة.

وقال مدير الدائرة، دلوفان محمد، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن مصابين اثنين بفيروس كورونا تماثلا للشفاء التام بعد تلقي العلاج الطبي، وقد تقرر السماح لهما بمغادرة المستشفى بعد إجراء فحوصات متتالية لهما.

وأشار إلى أن مجموع حالات الشفاء في محافظة أربيل وصل إلى 217 حالة.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الطبية لضمان التغلب على هذا الوباء العالمي، شاكراً جهود الكوادر الصحية والقوات الأمنية في حماية سلامة المواطنين.

وحتى الآن، سجل إقليم كوردستان 544 إصابة بفيروس كورونا، بينها 409 حالات شفاء و5 وفيات.

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