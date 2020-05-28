مايو 28, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل

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فى :أخبار عــامة
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تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، “إن الفحوصات المستمرة كشفت عن 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بمحافظة أربيل”.

وأوضح البيان، “ان المصابين الجُدد هم 5 رجال، و5 نساء، وفتاتين”، مشيرا الى ان “7 من المصابين تلقوا العدوى من مصابين آخرين، اما المصابين الخمسة الاخرين وبسبب ظهور اعراض الاصابة بالفيروس عليهم تم تشخيص حالتهم بعد مراجعتهم للمستشفيات”.

مردفاً ‌أن ” 6 من المصابين هم من سكنة ناحية عينكاوه، و6 آخرين من أحياء كولاني، كاميران ستي، ومجمع بيرزين، وبنصلاوة”.

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