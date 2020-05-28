مايو 28, 2020

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

معبر سيمالكا الحدودي يقرر السماح بعودة أهالي شمال وشرق سوريا من إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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معبر سيمالكا الحدودي يقرر السماح بعودة أهالي شمال وشرق سوريا من إقليم كوردستان

أعلنت إدارة معبر سيمالكا الحدودي، السماح لأهالي شمال وشرق سوريا بالعودة من إقليم كوردستان إلى مناطقهم.

وأصدرت إدارة المعبر بياناً حددت فيه مدة 6 أيام للسماح لأهالي مناطق شمال وشرق سوريا ممن دخلوا إقليم كوردستان، بغرض الزيارة، بالعودة إلى مناطقهم.

وأضاف البيان: أن المعبر سيفتح أبوابه لعودة الأهالي اعتباراً من 30 من شهر أيار الجاري ولغاية 4 من شهر حزيران المقبل.

وكانت إدارة معبر سيمالكا قررت في وقت سابق إيقاف حركة العبور من وإلى مناطق شمال وشرق سوريا عبر المعبر، في إطار إجراءات منع ظهور وتفشي فيروس كورونا في المنطقة.

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