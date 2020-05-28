خلية الازمة بنينوى تعيد حظر التجوال الجزئي بعد انتهاء عطلة العيد

اصدرت خلية الازمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا في نينوى، الخميس، قرارات عدة بعد انتهاء عطلة العيد بينها اعادة حظر التجوال الجزئي مع حظرا شاملا يومي الجمعة والسبت.

وقال الناطق الرسمي باسم الخلية عدي العبادي في بيان، إن “محافظ نينوى نجم الجبوري رئيس الخلية وخدمة للمصلحة العامة وجه عدة توجيهات بينها إلزام أصحاب المحلات والافران والباعة كافة بتطبيق الاجراءات الصحية الوقائية من لبس الكمامات والكفوف على ان تقوم الجهات الصحية الرقابية وباسناد القوات الامنية بحجز المخالفين وغلق محلاتهم”.

واضاف، “ايضا على جميع القيادات الأمنية المختلفة والمرور الزام عناصرها بارتداء الكمامات والكفوف أثناء تأدية الواجبات في كافة أنحاء المحافظة، كمت يمنع منعا باتا مراجعة الدوائر الحكومية من قبل المواطنين بدون ارتداء الكمامات والكفوف وكذلك يمنع ارتياد المناطق العامة المزدحمة مثل الأسواق بدونها”، مؤكدا “سيتم محاسبة المخالفين طبقا للقانون”.

وتابع، “نوكد على قرارنا بإلزام كل سواق المركبات ( الكبيرة والصغيرة ) بضرورة لبس الكمامات أثناء القيادة، وسيتم محاسبة المخالفين من قبل مفارز المرور والاجهزة الامنية وحجز مركباتهم”، لافتا الى انه “تكون هذه القرارات سارية المفعول ابتداء من صباح يوم الاحد المقبل، وايضا يكون حظر التجوال تام ليومي الجمعة والسبت على أن يعود الحظر جزئيا ابتداءً من يوم الاحد”.