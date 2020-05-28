الكاظمي: ليس من حق أي قوة أن تكون خارج إطار الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن لا جهة أو قوة من حقها أن تكون خارج إطار الدولة.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان، أن الاخير “زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مقرّ قيادة العمليات المشتركة”.

ولفت الى أن “الكاظمي، اطلع خلال الزيارة، على آخر مستجدات العمليات الجارية، وفعاليات التطهير المستمرة ضد عناصر تنظيم داعش”.

وبيّن خلال لقائه بعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين، أنّ “تطوير المؤسسات الأمنية واصلاحها هي من أولويات المنهاج الوزاري الذي ينصّ على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أنَّ كلَّ القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته”.

وأكد، أنَّ “لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج إطار الدولة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية وتأمين الحدود”.

وأشار الكاظمي الى “أهمية التنسيق بين قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها الامر الذي سينعكس ايجابا على العمليات العسكرية والأمنية ومطاردة خلايا الارهاب” .