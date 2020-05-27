مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوضح بشان الديون والالتزامات المالية لحكومة الاقليم

اعلن مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، تكليف رئيس الحكومة مديرية ادارة وتنسيق الديون العامة في مجلس الوزراء باعداد تقرير ، في اقرب وقت ، عن كافة الديون والالتزامات المالية لحكومة الاقليم لتقديمه للبرلمان والرأي العام في الاقليم.

بيان للمكتب تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، قال ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني اشار خلال الاشهر الماضية وفي مناسبات عديدة الى موضوع الديون المترتبة على الاقليم ، موضحاً ان الادخار في الرواتب يشكل القسم الاكبر من المبلغ الذي تتم الاشارة اليه ، ويندرج في خانة التزامات حكومة الاقليم المالية ، وسببه عدم ارسال بغداد لحصة الاقليم من الموازنة الفيدرالية ، مبينا ان هذا المبلغ يندرج ايضاً في خانة التزامات بغداد المالية تجاه الاقليم .

توضيح المكتب ، اضاف انه بعد الخطاب الاخير لرئيس الحكومة الذي اشار فيه مرة احرى لموضوع الديون ، انبرى عدد كبير من الاشخاص والاطراف الذين كانوا قد اختاروا السكوت لحد الان ، فتكلموا واصدروا توضيحات بشأن تلك الديون وان قسماً كبيراً منها ادخار والتزامات مالية.

ومضى المكتب في توضيحه ، نشكر هؤلاء الاشخاص والاطراف التي اعترفت اخيراً بهذه الحقائق التي يتم الحديث عنها منذ فترة ، ومهما كانت نواياهم من وراء احاديثهم وتوضيحاتهم ، فإنها تثبت بان تلك الديون والالتزامات موجودة ويتوجب التعامل معها بشكل واقعي.

وختم ، بالقول انه مثلما تعهد رئيس الحكومة ان نكون شفافين مع مواطنينا ، فقد امر بتكليف (مديرية ادارة وتنسيق الديون العامة في مجلس الوزراء) باعداد تقرير دقيق في اقرب وقت عن الديون والالتزامات المالية لحكومة الاقليم بهدف تقديمه الى برلمان كوردستان والرأي العام في الاقليم .