محافظ أربيل: ستصدر قرارات جديدة ولن يتم فرض حظر شامل للتجوال

أكد محافظ أربيل، فرست صوفي، اليوم الاربعاء، بأنه لن يكون هناك حظر شامل للتجوال مرة أخرى، مبينا بأنه سيتم اصدار قرارات جديدة من قبل وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب زيارته لمقر الفرع الثالث للاتحاد الوطني الكوردستاني في اربيل، حيث اشار بأن “مزاولة المواطنين لأعمالهم وحياتهم المعيشية هو امر مهم بالنسبة إلينا، ولكن علينا ايجاد توازن بين هذا وبين التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس المستجد”.

وأضاف، “هناك تزايد في عدد الاصابات بفيروس كورونا، وهذا يخلق لدينا مخاوف من تفشي هذا الوباء وانتشاره في المجتمع، بحيث يصعب السيطرة عليه، لذلك ستصدر وزارة الداخلية قرارات جديدة خلال الساعات القادمة بخصوص حظر التجوال “.

وأوضح أن “الحكومة تحاول خلق توازن بين عدم فرض الحظر الشامل، وفي الوقت نفسه توجيه تعليمات صحية والالتزام بها من قبل المواطنين”.