قصف تركي يودي بحياة ستة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في السليمانية

افاد مصدر محلي مسؤول يوم الاربعاء بشن المقاتلات الحربية التركية شنت ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني في احدى مناطق محافظة السليمانية.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان الطائرات التركية المقاتلة قصف في الساعات الاولى من فجر اليوم منطقة “شارباژیر” التابعة للسليمانية.

واضاف المصدر ان القصف اسفر عن مقتل ستة عناصر من حزب العمال الكوردستاني.

يشار الى ان فتاة تبلغ من العمر 11 عاما اصيبت بجروح بليغة يوم امس الثلاثاء باشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي في منطقة “كاني ماسي” في محافظة دهوك.