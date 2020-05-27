هجوم مسلح وانفجار ينهيان حياة شخصين في السليمانية

أعلنت شرطة السليمانية، اليوم الاربعاء، عن مقتل شاب عشرینې باطلاق نار شمال شرقي المدينة، فيما افاد مصدر امني بمصرع شخص نتيجة انفجار لم تعرف طبيعته.

وقال المتحدث باسم مدیریة شرطة السلیمانیة النقیب سرکوت احمد لوكالة شفق نیوز، إن “مسلحين يستقلون سيارة نوع لاندکروزر اعترضوا، في ساعة متقدمة من ليلة امس، سيارة تقل مجموعة من الشباب كانوا عائدين من نزهة فې جبل ازمر بالمحافظة واطلقوا عليهم النار ما اسفر عن مقتل شاب عشرینې”.

وأوضح احمد، أن “الشاب الذي کان في السیارة مع اصحابة نبهوا السیارة المعترضة بضوء “رماش”، لیرد المسلحين علیهم باطلاق النار، ما ادی الی اصابة الشاب داخل السیارة ووفاته قبل وصولە للمستشفی”، مبينا أن “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، واجرت عمليات بحث عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار الى منطقة مجهولة”.

وفي حادث اخر شهدته السليمانية اليوم ايضا، افاد مصدر امني مسؤول، بمصرع عامل جراء وقوع انفجار داخل معمل للصلب والحديد في المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن انفجارا لم تعرف طبيعته وقع في معمل “بازيان” للحديد والصلب في السليمانية.

من جانبه قال شاهد عيان على الحادثة، إن مقذوفة يبدو أنها كانت موضوعة في (سكراب للحديد) قرب مكان عمل الشخص العامل انفجرت، ما ادى الى اصابته بجروح خطيرة، مشيرا الى أنه فارق الحياة اثناء نقله الى المستشفى.