الولايات المتحدة تزود أربيل وثلاث محافظات عراقية بمعدات لفحص “كورونا”

سلمت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاربعاء 25 مجموعة من أطقم فحص فايروس كورونا إلى أربعة مختبرات للصحة العامة في أربيل وثلاث محافظات عراقية.

وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد، ان “هذه المجموعات ستعزز قدرة مختبرات الصحة العامة في تلك العراق على تحديد وتحسين معدل الكشف عن الفيروس بدقة”.

وأضاف البيان، “كما تم التبرع بـ 44 جهاز كمبيوتر محمول لفرق المسح الوبائي في العراق لمساعدتهم في جمع البيانات المتعلقة بجائحة كورونا”.

مبيناً، ان “الولايات المتحدة تواصل دعم العراق في جهوده لمكافحة هذا الوباء”.