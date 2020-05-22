بارزاني: ديون كوردستان تبلغ 27 مليار دولار والجزء الأكبر سببه بغداد

اعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، أن الاقليم مديون بـ27 مليار دولار، محملاً حكومة بغداد المسؤولية بالتسبب في الجزء الأكبر من هذا الدين.

وقال بارزاني في خطاب متلفز، اليوم، بشأن الأزمة الاقتصادية ، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن على حكومة إقليم كوردستان ديوناً بقيمة 27 مليار دولار، الجزء الأكبر منها سببه الحكومة الاتحادية نتيجة عدم إرسال ميزانية إقليم كوردستان، معبرا عن أسفه لعدم امتلاك الإقليم أي احتياطي اقتصادي يخفف من الأزمة.

واضاف “نعتمد على الموارد المالية التي تردنا شهرياً، وهذا يعني أننا سنواجه مشاكل في كل أزمة اقتصادية”، مبديا اسفه لتجاهل هذه الحقائق والقضايا السياسية والوطنية كلها، فيما اقتصر التركيز على الرواتب فقط بينما يعلم الجميع مصادرها.

وبيّن رئيس الحكومة أن الحكم الرشيد لا يقتصر على صرف الرواتب فحسب، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود حكومة بوسعها أن توظف كل المواطنين وتؤمن الرواتب لهم، ولكن بتعزيز البنية التحتية وبالإنتاج والتطوير يمكن توفير فرص العمل.

وفي الخطاب استعرض رئيس الحكومة، ملفات داخلية تتعلق بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وحث الجميع على الالتزام بها وعدم تبديد ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية من أن التدابير الاحترازية في إقليم كوردستان فعالة وناجعة.

وخاطب رئيس الحكومة المواطنين بالقول: “إننا نصغي لجميع انتقاداتكم وملاحظاتكم ومطالبكم الواقعية والمنطقية ونتفهمها ونأخذها بعين الاعتبار، لكن في الوقت نفسه يجب أن تدركوا جيداً الأوضاع الصعبة التي نعيشها”.