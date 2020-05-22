بارزاني: قطعنا خطوات جدية مع بغداد ومستعدون للحسم مع حكومة الكاظمي

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني يوم الجمعة إن حكومته قطعت خطوات جدية في المباحثات مع بغداد لحل الخلافات العالقة منذ سنوات، مبدياً استعداد حكومته لحسمها مع الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك في خطاب متلفز بشأن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها منها الإقليم.

وقال بارزاني إن “إقليم كوردستان قطع خطوات جدية في العلاقات مع الحكومة الاتحادية منذ أن تسنمت التشكيلة الوزارية التاسعة مهامها رسمياً في تموز (يوليو) 2019 (حكومة عادل عبد المهدي)”.

وتابع: “كانت أولى زياراتنا إلى بغداد، وأبدينا خلالها استعدادنا لحسم الخلافات كافة استناداً إلى الدستور، وطرحنا العديد من المقترحات لإنهاء الملفات العالقة وخصوصاً بشأن النفط. غير أنه وللأسف تأزم وضع بغداد في تشرين الأول من العام الماضي، واستقالت الحكومة العراقية على وقع الاحتجاجات”.

وأضاف بارزاني، “الآن وبعد أن بدأت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي مهامها، جددنا استعدادنا لحل الخلافات كافة وبما يضمن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ككيان اتحادي”.

وأردف بالقول، “وآخر مساعينا في هذا الإطار تمثل بإرسال ثلاثة وفود إلى بغداد، وسنواصل محادثاتنا حتى الوصول إلى حل عادل ودستوري”.