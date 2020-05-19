حكومة إقليم كوردستان ترد على بغداد: التفاهم بيننا لا يتوقف على كلام مدير عام

أكدت حكومة إقليم كوردستان، (امس الاثنين)، في معرض ردها على كتاب بغداد، بشأن رواتب الموظفين، أن التفاهم بين أربيل وبغداد لا يتوقف على مقولة مدير عام.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، لشبكة رووداو الإعلامية، ‘إن “الكتاب الذي تم إرساله في الـخامس من الشهر الجاري، لا يعكس رأي مصطفى الكاظمي”، وإن “التفاهم بين إقليم كوردستان وبغداد غير متوقف على كلام مدير عام”.

وبشأن حكومة مصطفى الكاظمي، أشار عادل إلى أنه “يوجد تفاهم جيد بين إقليم كوردستان، والحكومة الجديدة على وجه الخصوص”.

وشدد عادل، على “التزام أربيل بإرسال 250 ألف برميل من النفط، بحسب المتفق نهاية 2019، وعلى بغداد بالمقابل إرسال المستحقات المالية”.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، قد أكد من خلال كتاب رسمي عدم التزام بغداد بأي اتفاق مع إقليم كوردستان، بشأن الموازنة ورواتب موظفيه.

وقالت الحكومة العراقية، في كتابها الرسمي الذي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إنه “لم يتم التوصل لأي اتفاق مع وفد إقليم كوردستان و وزارة المالية، أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأضافت، أن “تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان، ليس واجباً على الحكومة العراقية، وعلى حكومة إقليم كوردستان الالتزام بدفع رواتب موظفيها من حصتها من الموازنة”.

وأشارت، إلى أنه “لم يتم عقد أي اتفاق مع الحكومتين، وأنه هناك مطالبة بإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستات لشهر نيسان، من قبل وزارة المالية والاقتصاد العراقية”.

يذكر أن حكومة إقليم كوردستان، كانت قد ردت على عدم قانونية قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، من قبل الحكومة العراقية، في 29 من شهر نيسان الماضي، بإن القرار غير مطابق للدستور العراقي.