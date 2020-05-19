حكومة اقليم كوردستان تعلن اسبابا لإعتقال متظاهري دهوك

شفق نيوز/ اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، ديندار زيباري يوم الثلاثاء ان المتظاهرين في دهوك تم اعتقالهم بسبب مخالفتهم الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال زيباري في بيان اليوم انه احتجز 19 شخصا يوم السبت المصادف 16/5/2020. وقد تم إلقاء القبض لقيامهم بمظاهرات غير مصرحة، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين، بسبب انتهاك التعليمات الحكومية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. لم تمنح محافظة دهوك الإذن للقيام بتلك المظاهرة”.

واضاف “المتظاهرون لم يرتدوا أقنعة وقفازات ولم يلتزموا بتدابير إلابتعاد اجتماعي. لذلك حاولت شرطة دهوك تفكيك الحشود لكن المتظاهرين لم يمتثلوا. ومع ذلك تم الإفراج عن جميع الأفراد الـ 19 بكفالة بعد ذلك. ومع ذلك تم اعتقال متظاهرين آخرين بناء على دعاوى قضائية فردية قدمها ضباط الشرطة لإصابات طفيفة.”

وتباع بالقول “طبقاً لمحكمة الاستئناف في دهوك ، فقد تم اعتقال المتظاهرين لمجرد انتهاكهم التعليمات الحكومية – كما هو منصوص عليه في المادة 240 في قانون العقوبات العراقي ليس بسبب ارتكاب جنحة أو جريمة. تمكن المادة المذكورة أعلاه الحكومة من مباشرة إجراءات قانونية مع المخالفين في حالة انتهاك التعليمات الصادرة”.

ونوه زيباري الى انه تم اعتقال صحفي وسط الاحتجاج ، لكنه أعلن أنه صحفي في المراحل الأخيرة من التحقيق ؛ وبعد ذلك تم إطلاق سراحه فقط (وليس بكفالة).

واشار الى انه “بشكل عام ، لم يكن المتظاهرون المعتقلون صحفيين وبالتالي كان يشتبه في أنهم قاموا بترتيب أعمال شغب. خلاف ذلك ، فإن قانون الصحافة الكوردستاني نشط بالكامل. كان الاحتجاج في دهوك مدفوعًا بالأساس بأهداف سياسية. تم رفض إذنهم لتنظيم مظاهرة. لم يتم تقديم أي مطالبات من قبل نقابة المعلمين أو مجموعة من المعلمين مسبقًا. كان هذا الاحتجاج مسيسا للغاية.

وتابع المسؤول الحكومي بالقول “جاء غالبية المتظاهرين من خارج دهوك. علاوة على ذلك ، شارك أعضاء المكتب السياسي لبعض أحزاب المعارضة بشكل مباشر ، بالإضافة إلى الكوادر السياسية لبعض الأحزاب. علاوة على ذلك ، واستناداً إلى بعض المعلومات من الأجهزة الأمنية ، حرضت المنظمات التابعة لحزب العمال الكوردستاني على الاحتجاج في مرحلة إعداده.

وقال ايضا إن “ممارسة الصحافة في إقليم كوردستان مكفول ومنظم بالقانون. في حالات تشهيرونشر العنف ، والتخريب ، والقذف ، سيتم تنفيذ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969. غالبًا ما تخضع الحالة التي تنطوي على القذف لقانون إساءة استخدام أجهزة الاتصالات”.

واختتم زيباري بيانه بالقول “لا ينبغي النظر إلى هذه الاستثناءات على أنها خاطئة ، لأن الصحفيين سيواجهون هذه القوانين عندما ينتهكون القانون بينما لا يكونون في صحتهم المهنية الصحافية ، أو إذا كانت الانتهاكات تنطوي على إجراءات قانونية تنص عليها قوانين أخرى. من هذه الحالات ، سيتم تطبيق قانون الصحافة الذي سنه برلمان كوردستان. ومع ذلك ، حتى في الظروف السابقة ، لا يمكن احتجاز الصحفي إلا بأمر من المحكمة ، و موافقة نقابة الصحفيين الكوردستانيين”.