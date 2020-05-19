أزمة نينوى تصدر قرارات جديدة بعد تزايد إصابات كورونا في البلاد وتغلق المحافظة بالكامل

قررت خلية الأزمة في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، إغلاق مداخلها أمام الوافدين بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بباقي مناطق ومدن العراق.

وقال المتحدث باسم خلية الازمة في المحافظة عدي العبادي في مؤتمر صحفي، ان الخلية عقدت اجتماعا اليوم تمخض عنه القرارات الاتية:

اولا: غلق مداخل محافظة نينوى بالكامل امام الوافدين من يوم الخميس المصادف 21 /5/ 2020 ومن الساعة السادسة صباحا.

ثانيا: تعزيز سيطرة البراري بقوة من الامن الوطني ومفرزة من دائرة صحة نينوى مع عدة الفحص السريع.

ثالثا: تكليف قيادة عمليات نينوى وقيادة غرب نينوى بمتابعة واغلاق الطرق الميسمية عند مداخل المدينة.

رابعا: ضرورة التزام المواطنين بالابتعاد عن التجمعات البشرية في الاسواق والمولات والاماكن المغلقة والتقيد بالاجراءات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات المطاطية والتزام العوائل بالبقاء في المنازل:

خامسا: استمرار استثناء الشاحنات الغذائية وصهاريج الوقود والكوادر الصحية والخدمية من هذه الاجراءات.

سادسا: سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات.

واضاف العبادي ان “خلية الازمة ستعقد اجتماعا الخميس او الجمعة للنظر فيما اذا كانت نينوى ستذهب مع الخلية المركزية في بغداد لفرض حظر التجوال خلال ايام العيد من عدمه،” مبينا بان “تعليمات الحظر خلال ايام العيد سيتم عرضها للمناقشة خلال الجلسة المقبلة”.