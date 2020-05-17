رئيس اقليم كوردستان يطمئن ابناء مكونات كوردستان ويتعهد بالدفاع عن حقوقهم

اعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، عن طمأنته واظهار دعمه الكامل للمكونات القومية والدينية، مجددا التأكيد على انهم مواطنون اصلاء في الاقليم ويتوجب احترام قرارهم وحماية حرياتهم وعدم زجهم في الخلافات السياسية مثلما لا يجوز التهجم عليهم من قبل اية جهة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ان بارزاني استقبل اليوم الاحد ممثلي المكونات القومية والدينية في اقليم كوردستان في البرلمان والحكومة.

واشار البيان ان ممثلي المكونات طرحوا خلال الاجتماع ارائهم وملاحظاتهم ونظرتهم الى الاوضاع الحالية في اقليم كوردستان وتحدثوا عن دور ومكانة مكوناتهم في الحياة السياسية والادارية في الاقليم، مؤكدين على حماية حقوقهم واستحقاقاتهم في مجال تمثيلهم في المؤسسات الرسمية في اقليم كوردستان وتأمين استحقاقاتهم ومكتسباتهم الادارية.

واضاف ان ممثلي المكونات وفضلا عن تجديد تقديرهم وشكرهم لرئاسة اقليم كوردستان التي تمثل خيمة تجمع كل الاطراف والمكونات وتعمل من اجل التعايش والانسجام وقبول البعض للبعض الاخر في اقليم كوردستان، طرحوا العديد من المشكلات والعراقيل التي تواجههم من الناحية السياسية والادارية واشاروا الى القصور والاحتياجات الخدمية في عدد من المناطق، مطالبين رئاسة الاقليم ان تكون متعاونة ومساعدة في متابعتها ومعالجتها.

واشار البيان الى ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني من جهته اكد على حماية وحدة الصف والانسجام والتعايش وقبول الاخر وتثبيت حقوق واستحقاقات المكونات القومية والدينية في الدستور المقبل للاقليم، عادا اياها مبعث افتخار واغناء وصورة جميلة لاقليم كوردستان ويتوجب حمايتها والدفاع عنها.

واعلن بارزاني حسب البيان عن دفاعه عن ان الاقليم يمر باوضاع يحتاج فيها الى الهدوء والاستقرار السياسي ووحدة الصف والانسجام والعمل المشترك من قبل جميع الاطراف السياسية والمكونات لكي يعمل الجميع مع الحكومة ومؤسسات الاقليم والسعي لاجتياز صعوبات هذه المرحلة، لافتا الى ان رئاسة اقليم كوردستان ومن اجل تحقيق هذه الاهداف مستمرة في مساعيها المتواصلة مع جميع الاطراف والمكونات ومع البرلمان والحكومة.

ـ شفق نيوز