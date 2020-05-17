نيجيرفان بارزاني يبحث مع حزب المشروع الوطني استكمال كابينة الكاظمي

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (17 أيار 2020)، خلال استقباله أمين عام المشروع الوطني العراقي جمال الراضي خطوات استكمال تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة العراقية.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أنه “جرى خلال اللقاء تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة للعراق وخطوات استكمال تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية وملء الحقائب الوزارية الشاغرة بالبحث، كما نوقشت المستجدات الأمنية الأخيرة في العراق وازدياد واتساع رقعة تحركات داعش في عدد من مناطق العراق والمناطق المتنازع عليها”.

وتابع البيان أن “عرض شكل رؤى المشروع الوطني العراقي للأوضاع والعملية السياسية في البلد وتطورات المنطقة عموماً إلى جانب مسائل أخرى تحظى باهتمام الجانبين محوراً آخر من اللقاء”.