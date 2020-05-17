مايو 17, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

كتلة الديمقراطي الكوردستاني: القيادة ستحسم اختيار مرشح حقيبة الخارجية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
35 مشاهدة

كتلة الديمقراطي الكوردستاني لـ(باسنيوز): القيادة ستحسم اختيار مرشح حقيبة الخارجية

أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، اليوم الأحد ، ان قيادة الحزب ، لم تحسم بعد اختيار مرشح لحقيبة وزارة الخارجية العراقية التي هي من حصة الديمقراطي .

وقال النائب عن الكتلة ناصر هركي ، لـ(باسنيوز) ان ” قضية اختيار وترشيح شخصية لتولي حقيبة وزارة الخارجية العراقية ، من صلاحية قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، مؤكدا ” لغاية الآن قيادة الحزب ، لم تحسم هذا الملف بشكل نهائي ، ولم ترشح شخصية للمنصب بشكل رسمي ونهائي”.

وبين النائب الكوردي ، انه ” خلال الأيام المقبلة ، سيتم حسم هذا الملف بشكل نهائي من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسيكون هناك مرشح واحد وبشكل رسمي، يقدم الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.