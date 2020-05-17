كتلة الديمقراطي الكوردستاني: القيادة ستحسم اختيار مرشح حقيبة الخارجية

كتلة الديمقراطي الكوردستاني لـ(باسنيوز): القيادة ستحسم اختيار مرشح حقيبة الخارجية

أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، اليوم الأحد ، ان قيادة الحزب ، لم تحسم بعد اختيار مرشح لحقيبة وزارة الخارجية العراقية التي هي من حصة الديمقراطي .

وقال النائب عن الكتلة ناصر هركي ، لـ(باسنيوز) ان ” قضية اختيار وترشيح شخصية لتولي حقيبة وزارة الخارجية العراقية ، من صلاحية قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، مؤكدا ” لغاية الآن قيادة الحزب ، لم تحسم هذا الملف بشكل نهائي ، ولم ترشح شخصية للمنصب بشكل رسمي ونهائي”.

وبين النائب الكوردي ، انه ” خلال الأيام المقبلة ، سيتم حسم هذا الملف بشكل نهائي من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسيكون هناك مرشح واحد وبشكل رسمي، يقدم الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.