إعلان موعد توزيع رواتب وزارة التربية في إقليم كوردستان

رووداو- أربيل/ سيتم خلال يومي غد وبعد غد، الاثنين والثلاثاء، توزيع رواتب وزارة التربية في إقليم كوردستان، وعلى النحو الآتي:

– الاثنين (18 أيار 2020) توزيع رواتب وزارة التربية – خارج المدن لشهر كانون الثاني 2020.

– الثلاثاء (19 أيار 2020) توزيع رواتب وزارة التربية – داخل مراكز المدن لشهر كانون الثاني 2020.

يذكر أن قطع صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان من جانب بغداد وتدني أسعار النفط وإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا التي اتخذتها الحكومة الاتحادية العراقية وتراجع العائدات المحلية أدت مجتمعة إلى تأخر صرف رواتب الموظفين.

وقد تم إلى الآن توزيع رواتب وزارة الصحة، ديوان وألوية وزارة شؤون البيشمركة ووحدات 70 و80، وزارة المالية والاقتصاد، وزارة الداخلية، وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، رواتب ذوي الشهداء والسجناء السياسيين، ومجلس أمن إقليم كوردستان ومؤسسة الآسايش.