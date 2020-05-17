السليمانية تغلق مداخلها مع المحافظات العراقية بشكل تام

أعلن محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، اليوم الأحد، (17 أيار 2020)، صدور قرار بمنع الدخول إلى المحافظة من بقية أنحاء العراق بشكل تام، مشيراً إلى تشديد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال أبوبكر لشبكة رووداو الإعلامية بعد انتهاء اجتماع غرفة عمليات المحافظة لمكافحة كورونا إنه “تقرر تكثيف الخطوات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر، مع استمرار قرار حظر التنقل بين المحافظات”.

وأضاف أن ذلك يشمل “منع زيارة القبور وإقامة مجالس العزاء”، لافتاً إلى أن “تشديد الإجراءات سيأخذ الأوضاع المادية للمواطنين بنظر الاعتبار”.

وحول حظر التجوال مع محافظات إقليم كوردستان وبقية المحافظات العراقية، شدد محافظ السليمانية على أن “هذا الحظر سيبقى سارياً، مع إيقاف الدخول الشامل مع المحافظات العراقية بشكل تام، باستثناء بعض حالات الضرورة القصوى وبموافقة الجهات المعنية”.

يشار إلى أن محافظة السليمانية سجلت خلال الأيام الثلاثة الماضية 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد خلوها من أي حالة لـ20 يوماً على التوالي.

يشار إلى أن وزارة داخلية إقليم كوردستان، أعلنت في وقت سابق تمديد حظر التجوال المفروض للحد من انتشار كورونا منذ 14 آذار الماضي، قبل تخفيف قيوده ليشمل فقط منع التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة والدخول إلى الإقليم، إلى 18 أيار الجاري.