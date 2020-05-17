صحة نينوى تتسلم ‹الكيتات› الخاصة بتشغيل أجهزة الـكشف عن «كورونا»‎

عادت المخاوف إلى محافظة نينوى مجدداً بعد تسجيل 4 إصابات بفيروس «كورونا» خلال الأسبوع الماضي. وبينما توجه انتقادات لصحة نينوى لضعف إدارتها للأزمة الصحية، تدافع الأخيرة عن نفسها وتؤكد أن إجراءاتها المفروضة ضمن الإمكانيات المحدودة، تهدف لمنع تفشي الوباء في المحافظة.

مدير صحة نينوى فلاح الطائي أعلن تسلم دائرته (الكيتات) الخاصة بتشغيل أجهز الـ PCR بعد وصولها من وزارة الصحة.

وقال الطائي في تصريح لمراسل (باسنيوز)، إن «دائرة صحة نينوى تسلمت اليوم الأحد الكيتات الخاصة بفحص PCR لفيروس كورونا من وزارة الصحة العراقية، وبعدد 2496 ليتسنى إجراء الفحوصات في مستشفى ابن الأثير».

وبحسب الطائي فإن وصول تلك ‹الكيتات› سيؤدي إلى اعتماد الفحصوات التي تجريها صحة نينوى ويلغي الحاجة لإرسال الفحوصات المختبرية إلى العاصمة بغداد، كما في الفترة السابقة.

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ووجهت انتقادات كثيرة لتأخر استخدام أجهزة الـ PCR التي وصلت نينوى منذ أسابيع، لكن الفحوصات المختبرية لا تجرى في الموصل بل ترسل إلى بغداد ويستغرق إعلان النتائج نحو يومين إلى ثلاثة أيام.

وبحسب مسؤول ملف «كورونا» في مديرية صحة نينوى محمد إسماعيل، فإن تشغيل أجهزة الكشف عن «كورونا» تأخر بسبب عدم صرف الوزارة طيلة الفترة السابقة لـ ‹الكيتات› الخاصة بها.

وقال إسماعيل لـ (باسنيوز)، إن «الأجهزة الخاصة بالكشف عن كورونا أنجزت طوال الأسبوع الماضي نحو 150 فحصاً تجريباً وتمت مطابقته مع الفحوصات الواردة من بغداد»، مبيناً أن «الوزارة لم تعتمد في الفترة السابقة نتائج تلك الأجهزة لأن اعتمادها يلزم الوزارة بصرف الكيتات الخاصة بها».

ولفت المسؤول في صحة نينوى إلى أن الوزارة أولت اهتمامها بالمناطق الأكثر خطورة ولاسيما بغداد والبصرة.

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وأعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى أمس السبت تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لإمرأة وفدت مؤخراً إلى المحافظة ضمن القادمين الـ 300 مؤخراً من تركيا، وهي رابع إصابة تسجل خلال أسبوع.

وقال المتحدث باسم خلية الأزمة في نينوى عدي العبادي، إن «نتائج الفحص المختبري أثبتت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لإمراة عائدة من تركيا وأدخلت الحجر الصحي في وقت سابق». مبيناً أن «صحة نينوى اتخذت كل الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة وحجر الملامسين للمصابة».

وسبق أن سجلت صحة نينوى إصابة لأحد الطلبة الوافدين من روسيا، كما سجلت قبلها إصابتين لعسكريين إثنين من خارج المحافظة.

من جهة أخرى أكد مدير صحة نينوى عدم التهاون في ملف حجر المواطنين الوافدين إلى نينوى.

ونفى الطائي التهم الموجهة لدائرته من خلال اعتماد المحسوبية والعلاقات الشخصية لإخراج بعض الأشخاص من مواقع الحجر الصحي.

ودعا الأهالي إلى تجنب التجمعات والالتزام بالتعليمات الصحية، وعدم الاختلاط إلا للضرورة، محذراً من أن مخاطر انتشار الفيروس لا تزال قائمة وبقوة.

بالمقابل شكا مواطنون في أماكن الحجر الصحي في الموصل من تأخر إجراء الفحصوات المختبرية لهم من قبل الكوادر الصحية في نينوى.

وأكد الحاج محمد المشهداني، أحد المحجورين في موقع الحجر في منطقة المنصور جنوبي الموصل، أنه أمضى في المكان تسعة أيام دون أن تجري الكوادر الصحية عليه أي فحصوات لغاية الآن.

كما شكا من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في موقع الحجر ولاسيما في فترات الليل، مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء دفع المحجورين إلى النوم في باحات وحديقة موقع الحجر في المعهد التنفي في المنصور.

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وخصصت صحة نينوى ثلاثة مواقع للحجر الصحي في نينوى، الأول في مستشفى السلام في أيسر الموصل، والثاني في المستشفى الكرفاني الجديد في منطقة الشمسيات جنوب شرق الموصل، والثالث في المعهد التقني بأيمن الموصل.

وخصص موقع المنصور لحجر الرجال فقط، فيما خصص المستشفى الكرفاني الجديد لحجر العائلات، بينما لا يزال الحجر مختلطاً في الموقع المخصص بمستشفى السلام.

ومع تسجيل إصابات جديدة في نينوى لا يخفي بعض الأهالي مخاوفهم من تصاعد الإصابات، لاسيما مع عدم وجود خروقات كبيرة من قبل المواطنين لإجراءات الوقاية الصحية.

شهود أكدوا أن الأسواق في الموصل ولاسيما منطقة النبي يونس لا تزال مزدحمة، وأن الوافدين غير ملتزمين بلبس الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحول تلك الأسواق إلى بؤرة لـ «كورونا».