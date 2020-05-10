وزير الداخلية: اقليم كوردستان يستعد لتخفيف اجراءات حظر التجوال

وزير الداخلية تحدث لـ(باسنيوز) ..اقليم كوردستان يستعد لتخفيف اجراءات حظر التجوال

تستعد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاحد، لإعلان سلسلة من الإجراءات الجديدة بشأن إنهاء حظر التجوال الساري في الاقليم منذ نحو شهرين بسبب تفشي وباء كورونا وتخفيف القيود المفروضة على التنقل بين المدن، بشكل كامل، والسماح لأصحاب سيارات النقل العام بالعودة الى مزاولة أعمالهم وكذلك جميع الذين تم إيقاف مصالحهم بعد تفشي الفيروس.

وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ، ريبر احمد ، قال لـ(باسنيوز) بأن الوزارة تبحث رفع القيود عن حركة التتقل بين مدن الاقليم ، بناءً على اقتراح محافظي هذه المدن ، موضحاً بأن الوزارة ستصدر بياناً بالخصوص مساء اليوم ، مردفاً ” الجهود موجهة نحو رفع القيود عن حركة المرور والتنقل بين المدن”.

ريبر احمد ، أضاف ان ” مخاطر فيروس كورونا قلت الى حد ما وتقييمات وزارة الصحة تسمح لنا برفع حظر التجوال”.

وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ، اكد بأن اجراءات اغلاق مدن الاقليم كان لها تأثيرات ايجابية على الحد من انتشار فيروس كورونا.

واوضح بالقول ، ان استجابتنا السريعة في اقليم كوردستان في مواجهة الوباء واتخاذ حكومة الاقليم اجراءات سريعة للحد من تفشيه ادى الى تقليل الضرر في اقليم كوردستان

هذا فيما شرعت الفرق الطبية بحملة لتعقيم وتعفير المساجد في عموم مدن اقليم كوردستان تمهيداً لافتتاحها غداً الاثنين بشكل رسمي بعد شهرين من الانقطاع بعد تفشي فيروس كورونا.

بالتزامن ، تستعد الدوائر والمؤسسات الحكومية في الاقليم للعودة إلى الدوام مجدداً بدءاً من يوم غد الاثنين الـ 11 من مايو / أيار وفق ضوابط معينة .

وفيما يخص المطارات وحركة النقل الجوي ، ستبقى معلقة لحين صدور تعليمات جديدة من سلطة الطيران المحلية في العراق .