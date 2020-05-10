مايو 10, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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كوردستان تستأنف الدوام الحكومي وفق تعليمات خاصة

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فى :أخبار عــامة
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كوردستان تستأنف الدوام الحكومي وفق تعليمات خاصة

شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان استئناف الدوام الرسمي وفق تعليمات خاصة، ذلك بعد تخفيف الاجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة صادرة من داخلية الاقليم تضمنت فيها تعليمات استئناف الدوام الرسمي للدوائر الحكومية على يكون الدوام من الساعة التاسعة لغاية الواحدة من يوم الاحد الى الاربعاء، كما ان يكون دوام يوم الخميس لغاية 12 ظهراً.

وجاءت في التعليمات ان للدوائر التي لديها مديريات حسابات مستقلة تحديد الدوام لموظفيها بشرط ان يكون بالتناوب.

كما الزم الداخلية الموظفين الالتزام بالاجراءات الصحية على ان يتم تطبيق القرار من يوم غد ١١ من ايار الجاري.

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