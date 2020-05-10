الغاء الزوجي والفردي لسيارات الاجرة والسماح بعودة الحافلات للعمل بمدن كوردستان

قررت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد ، إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي بالنسبة لسيارات الأجرة ، والسماح للحافلات الصغيرة والكبيرة بالعودة للعمل ضمن مدن ومناطق الاقليم ، اعتباراً من يوم غد الاثنين .

اعلن ذلك وزير النقل آنو جوهر ، في مؤتمر صحفي ، عقده في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، مؤكداً اقرار عودة عمل سيارات الاجرة الى سابق عهدها قبل تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار الوزير الى ان القرار جاء بعد التشاور مع وزارتي الصحة والداخلية وبشرط التقيد بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية من الفيروس.

وكانت الوزارة اقرت في وقت سابق بأن تعمل سيارات الاجرة بالتناوب ، وفق ارقام لوحاتها الفردية والزوجية.

هذا وتستعد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الاحد ، لإعلان سلسلة من الإجراءات الجديدة بشأن إنهاء حظر التجوال الساري في الاقليم منذ نحو شهرين بسبب تفشي وباء كورونا وتخفيف القيود المفروضة على التنقل بين المدن ، بشكل كامل .

وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ، ريبر احمد ، كان قد قال لـ(باسنيوز) بأن الوزارة تبحث رفع القيود عن حركة التتقل بين مدن الاقليم ، بناءً على اقتراح محافظي هذه المدن ، موضحاً بأن الوزارة ستصدر بياناً بالخصوص مساء اليوم ، مردفاً ” الجهود موجهة نحو رفع القيود عن حركة المرور والتنقل بين المدن”.