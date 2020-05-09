مايو 09, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

السعودية: 1704 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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فى :أخبار عــامة
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1704 إصابات جديدة بكورونا في السعودية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات و1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس التاجي في المملكة أصبحت 239 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 37136 حالة 26753 منها نشطة، بما في ذلك 140 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1024 مصابا للشفاء من كورونا في المملكة خلال اليوم الأخير، ليصل عدد المتعافين إلى 10144 شخصا.

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