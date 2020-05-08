لجان من ثلاث جهات تشارك باجتماعات الوفد الكوردي في بغداد

تشارك ثلاث لجان قانونية من جهات رسمية، في اجتماعات الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، في العاصمة بغداد.

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية إن “الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان عقد اجتماعاً مع أطراف في الحكومة العراقية بالعاصمة بغداد، بمشاركة لجان قانونية من وزارتي التخطيط والنفط والأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأشار إلى أن “اجتماعات الوفد التفاوض لحكومة إقليم كوردستان، مستمرة مع مختلف الأطراف في بغداد، بهدف التوصل إلى صيغ تفاهمية مرضية بين الطرفين”.

ووصل الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني، يوم الثلاثاء، (5 أيار 2020)، إلى العاصمة العراقية بغداد، لاستكمال المباحثات حول النفط والموازنة مع المسؤولين العراقيين.

وتأتي هذه الزيارة مكملة للزيارة التي أجراها الوفد الأسبوع الماضي، والتي جرى فيها عقد سلسلة من الاجتماعات وطرح العديد من المقترحات والرؤى لحل الخلافات المتعلقة بملف النفط وحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

ولم تصل المباحثات التي أجريت خلال الأيام 29 و30 من نيسان الماضي و1 من أيار الجاري بين وفد إقليم كوردستان، برئاسة قوباد طالباني، ومسؤولي الحكومة العراقية في بغداد إلى نقطة الحسم، حول عدة مسائل عالقة بين الجانبين، ومنها تشكيل الحكومة الجديدة والموازنة وصرف رواتب الموظفين خاصة بعد توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية الاتحادية، بإيقاف صرف رواتب إقليم كوردستان في 16 من شهر نيسان الماضي.