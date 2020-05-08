الديمقراطي الكوردستاني: متمسكون بفؤاد حسين للخارجية العراقية

أكدت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، الجمعة، تمسكها بوزير المالية السابق فؤاد حسين مرشحا لوزارة الخارجية في الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن الكتلة بشار الكيكي لشفق نيوز، إن “حزب الديمقراطي الكوردستاني متمسك بفؤاد حسين للخارجية العراقية، وليس لدينا أي مرشح أخر للمنصب”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيقدم فؤاد حسين مرشحا للمنصب مع المرشحين المتبقين الاخرين الذين لم يتحصلوا بعد على ثقة مجلس النواب”.

ولفت الكيكي، إلى أن “وزارة الخارجية أصبحت للمكون الكوردي حسب الاتفاق مع المكون الشيعي بعد تنازلهم عن وزارة المالية قبل منح الثقة لحكومة الكاظمي“.

وصوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي بعد منتصف ليل الأربعاء على منح الثقة للمنهاج الوزاري لحكومة مصطفى الكاظمي و15 وزيراً في الكابية الوزارية.

ولم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان، وهم مرشح وزارة التجارة نوار نصيف جاسم، والزراعة اسماعيل عبد الرضا، والثقافة هشام صالح داود، والهجرة والمهجرين ثناء حكمت ناصر، والعدل عبد الرحمن مصطفى وزيراً للعدل

كما أرجأ مجلس النواب التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.