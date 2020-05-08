شرطة أربيل تلقي القبض على عصابتي سرقة

كشفت مديرية شرطة محافظة اربيل باقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اعتقال عصابتين متهمتين بعمليات سرقة في عدد من مناطق المدينة وتسليمهما للعدالة.

وقال مدير شرطة اربيل العميد دلير نجار في مؤتمر صحفي، ان “الايام القليلة الماضية شهدت عددا من عمليات السرقة في مناطق مختلفة”، مبينا انه “بعد التحقيقات التي اجرتها شرطة اربيل تم اكتشاف عصابتين كبيرتين للسرقة واعتقال افرادهما وتسليمهم للعدالة”.

واوضح نجار ان” الجريمة الاولى قام بها اربعة عناصر يوم 5 ايار الجاري، وذلك بسرقة اربعة منازل وتم القاء القبض على المتهمين الاربعة خلال 48 ساعة”، مبينا ان “المتهمين الاربعة من اصول تركية”.

وبشأن بقية السرقات، أوضح أنها كانت سرقة مكتب صيرفة كسروا خلالها قاصتين بعد خرموا جدار محل مهجور مجاور للمكتب ودخلوا اليه، اما السرقة الثانية فكانت سرقة محل لبيع السجاجيد، والعملية الثالثة كسر معرض لبيع الملابس الرجالية كسروا فيها جرارة المحاسب (الكاشير) وقاموا بسرقته، كما قاموا بسرقة محل لبيع الملابس النسائية والاطفال وكسروا قاصتين فيه”.

ولفت الى ان “المجموع الكلي للمبالغ التي سرقوها في المحلات الاربعة كان (5) الاف دولار امريكي ومسدسين من نوع (الطارق)، مبينا ان المتهمين محتجزون وفقا للمادة (444) من قانون العقوبات العراقي.

واضاف نجار ان “اربعة متهمين قاموا بتاريخ (29 نيسان الماضي) بعمليات سرقة في قضاء خبات وتم القاء القبض عليهم اليوم الخميس من بينهم سوريان وشخص تركي واخر كوردي، مبينا انهم سرقوا (3) سيارات انواعها (تويوتا لاندكروزر و اودي ونيسان سني) من مكانين مختلفين.

وتابع أن المتهمين قاموا ايضا بالسرقة من مجمع كبير للمواد الغذائية وكسروا فيها قاصتان وسرقوا مبلغ (50) مليون دينار و(300) كارت شحن الهواتف النقالة، وكذلك السرقة من محل للموبيليات كسروا فيه قاصة سرقوا (8) الاف دولار امريكي فيه، مبينا ان المتهمين محتجزون وفقا للمادة (444) من قانون العقوبات العراقي.

ووجه نجار التقدير لجميع الضباط والمنتسبين في قسم شرطة مكافحة الاجرام التابعة لمديرية شرطة محافظة اربيل الذي واصلوا الليل بالنهار من اجل القاء القبض على المجرمين، موجها شكره لفريق طيران اربيل الذي شارك في حملة الاعتقال. وطمأن المواطنين في اربيل ان الشرطة تسهر الليالي وتعمل في النهار من اجل حماية حياتهم وممتلكاتهم.