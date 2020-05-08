اربیل .. شخص يطلق النار على شقيق له وينتحر في موقع الحادث

اطلق شخص النار على شقيقه ، اليوم الجمعة ، واصابه بجروح ، على شارع الستيني الرئيسي وسط اربيل ، ليطلق النار بعده مباشرة على نفسه وينتحر.

معلومات حصلت عليها (باسنيوز) من شهود عيان من موقع الحادث ، افادت بأن الجريمة وقعت قرب محلات خاصة بكماليات السيارات على شارع الستيني الرئيسي وسط العاصمة اربيل.

واضاف هؤلاء ، ان الجاني اطلق النار على شقيق له فاصابه بجروح ، ليبتعد عنه عدة امتار ويطلق النار على نفسه وينتحر.

وفيما تم نقل الشخص المصاب وجثة الجاني الى المشفى ، بدأت شرطة اربيل تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث .