مايو 09, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

اربیل .. شخص يطلق النار على شقيق له وينتحر في موقع الحادث

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
172 مشاهدة

اربیل .. شخص يطلق النار على شقيق له وينتحر في موقع الحادث

اطلق شخص النار على شقيقه ، اليوم الجمعة ، واصابه بجروح ، على شارع الستيني الرئيسي وسط اربيل ، ليطلق النار بعده مباشرة على نفسه وينتحر.

معلومات حصلت عليها (باسنيوز) من شهود عيان من موقع الحادث ، افادت بأن الجريمة وقعت قرب محلات خاصة بكماليات السيارات على شارع الستيني الرئيسي وسط العاصمة اربيل.

واضاف هؤلاء ، ان الجاني اطلق النار على شقيق له فاصابه بجروح ، ليبتعد عنه عدة امتار ويطلق النار على نفسه وينتحر.

وفيما تم نقل الشخص المصاب وجثة الجاني الى المشفى ، بدأت شرطة اربيل تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.