الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للكاظمي: عمل مكثف وتحديات صعبة بانتظاره

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، استعداد التكتل الموحد لدعم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

ورحب بوريل باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، بتصويت مجلس النواب العراقي بالثقة على حكومة الكاظمي، واصفاً الأمر بـ”الخطوة الأساسية” نحو تحقيق الاستقرار في العراق على المدى الطويل.

وينتظر الحكومة العراقية ، حسب الأوروبيين، عمل مكثف وتحديات صعبة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والصحية والأمنية الملحة للشعب العراقي.

أما بشأن الحقائب الوزارية المتبقية والتي لم يتم التوافق بشأنها، قال بوريل: “نحن على ثقة بأن المناصب المتبقية سيتم شغلها في أقرب وقت ممكن”.

وحرص بوريل على التذكير بالشراكة القوية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالعراق، مبيناً: “نحن ملتزمون بالعمل مع رئيس الوزراء الكاظمي من أجل عراق سلمي، مزدهر وديمقراطي يلبي التطلعات المشروعة لشعبه”.

وكان البرلمان العراقي قد صوّت بعد منتصف ليلة الاربعاء على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، كما تم التصويت على 15 وزيراً، فيما بقيت 7 وزارات من دون حسم لغاية اليوم.

وكان العراق قد شهد احتجاجات شعبية عنيفة على مدى الأشهر الماضية أدت إلى سقوط حكومة عادل عبد المهدي.