تجارة واستثمار وإعمار.. تركيا تتوقع خطوات “حاسمة” من الكاظمي

رحبت وزارة الخارجية التركية بحصول حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على ثقة البرلمان العراقي.

ووافق البرلمان العراقي يوم الأربعاء على حكومة جديدة بعد ستة أشهر دون حكومة، بعدما ظل الشد والجذب بين الأحزاب على المقاعد الوزارية حتى اللحظات الأخيرة.

وتمنت الوزارة التركية في بيان نشرته الخميس، التوفيق لرئيس الوزراء العراقي الجديد، وقالت “نتمنى التوفيق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تولى مسؤولية حساسة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها عالمنا”.

وأعربت عن ثقتها بأن الحكومة الجديدة ستحتضن جميع مكونات الشعب العراقي الصديق والشقيق، وستلبي مطلبه المشروعة، وستتخذ خطوات من شأنها المساهمة في استقرار المنطقة.

وشددت على أن تركيا مستعدة للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة، مثلما كان الأمر بالنسبة إلى الحكومة السابقة على أساس المصالح المشتركة، وفق مفهوم التعاون في جميع المجالات، وخاصة في قضايا الأمن والتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.

حال الصراع على الحقائب الوزارية منذ استقالة عبد المهدي في تشرين الثاني نوفمبر 2019 دون تمكن المرشحين السابقين محمد علاوي وعدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة.

وأقر أغلبية النواب الحاضرين مرشحي الكاظمي لوزارات منها الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء، فيما تم تأجيل التصويت على النفط والخارجية بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على مرشحين. كما رفض النواب مرشحي رئيس الوزراء الجديد لحقائب العدل والزراعة والتجارة.

ويتعين على حكومة الكاظمي التعامل مع أزمة اقتصادية وشيكة عجل بها وباء فيروس كورونا الذي تسبب في انهيار أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات العراق. كما تواجه الحكومة نشاطاً متصاعداً من جانب داعش الذي كثف هجماته على قوات الأمن في مناطق عديدة.