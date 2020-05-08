إسبانيا: ارتفاع مجموع الإصابات بـكورونا إلى 222857

الصحة الإسبانية: ارتفاع مجموع الإصابات بـكورونا إلى 222857

أعلنت السلطات الصحیة الإسبانیة الیوم الجمعة تسجیل 229 وفاة جدیدة نتیجة الاصابة بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19 .

وقال مدیر المركز الوطني للتنسیق والطوارئ الصحیة فیرناندو سیمون في مؤتمر صحفي في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي ان ھناك “ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجدیدة حیث تم تسجیل 1095 اصابة في الـ24 ساعة الأخیرة”.

واوضح ان العدد الرسمي للوفیات ارتفع إلى 26299 حالة فیما بلغ العدد الإجمالي للاصابات المشخصة بتقنیة تحلیل تفاعل البولیمراز المتسلسل (بي.سي.آر) 222857 حالة بینما تماثل 131148 شخصا للشفاء.

وقال سیمون ان مدرید لا تزال الأكثر تضررا مع 64333 إصابة حتى الآن یلیھا إقلیم (كتالونیا) مع 51733 إصابة وإقلیم (كاستیا ولیون) 17716 إصابة ثم اقلیم (كاستیا لا مانتشا) مع 16237 إصابة.

واعتبر ان الارتفاع في عدد الوفیات والإصابات الجدیدة بالفیروس (مقارنة بـ 213 وفاة و754 إصابة معلنة أمس) “قد یكون ناجما عن بدء تخفیف قیود العزل مع السماح للأطفال دون عمر 14 بالخروج للتنزه واللعب في الھواء الطلق في ختام الشھر الماضي” داعیا المواطنین إلى توخي الحذر الشدید والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتعیش إسبانیا حالة طوارئ وطنیة منذ 15 مارس الماضي وحتى ال 24 من الشھر الجاري علما ان الحكومة تتطلع إلى تمدیدھا لشھر إضافي آخر على الأقل لمواصلة السیطرة على تفشي الفیروس. وفي خضم ذلك بدأت البلاد بتخفیف قیود العزل ضمن خطة تدریجیة من أربع مراحل ستستمر لنحو شھرین بھدف إعادة تفعیل الاقتصاد واستعادة الحیاة الطبیعیة علما انه من المتوقع ان تبدأ المرحلة الثانیة یوم الاثنین المقبل في معظم المناطق الإسبانیة باستثناء (مدرید) وإقلیم (كتالونیا) نظرا لكونھما الأكثر تضررا.