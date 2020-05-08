ايران: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا الى 6541

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى 6541

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد في إيران إلى 6 الاف و 541 شخص.

المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور، كشف خلال مؤتمر صحفي، عن تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6541.

كما أشار إلى تسجيل 1556 إصابة جديدة بـ «كورونا» في عموم إيران، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 104 ألف و691 حالة.

وكشف المتحدث باسم الصحة الإيرانية، عن تماثل83 الف و837 حالة إلى الشفاء حتى الآن.