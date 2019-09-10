كتلة الديمقراطي الكوردستاني: 24 مليار دولار حجم ديون إقليم كوردستان المتراكمة على بغداد

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، اليوم الثلاثاء، بأن حجم ديون الحكومة العراقية المتراكمة لإقليم كوردستان من عام 2014 حتى 2018 تبلغ 24 مليار دولار، مؤكدةً على استمرار الجهود لتقليص النفقات السيادية.

صبري قالت في تصريح لـ(باسنيوز) : ” متفائلون بمشاركة الحكومة والكتل الكوردستانية معاً في الحوارات التي تجري بين بغداد وأربيل لحل الملفات العالقة “.

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اجتمع الأحد الماضي، برؤساء كافة الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي ، لبحث قضايا خلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية . ووصف بارزاني مضمون لقائه بالكتل الكوردستانية بـ”المثمر”.

مبينةً ، أن ” حجم ديون الحكومة العراقية لأقليم كوردستان منذ عام 2014 ولغاية 2018 تبلغ 24 مليار دولار “، مردفة ” لذلك نسعى لتقليص النفقات السيادية في العراق، لزيادة الموازنة التي تم تحديدها لإقليم كوردستان”.

في السياق نفسه، قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، بيار طاهر لـ(باسنيوز): ” نعتقد بأن النفقات السيادية في الموازنة كبيرة جداً، وسنقوم بمحاولات جدية لتقليصها”.

مشيراً، الى أن ” تقليل النفقات السيادية سيكون مقابل زيادة الموازنة المخصصة لإقليم كوردستان ، لأن بغداد تقطع من حصة الاقليم من الميزانية بحجة النفقات السيادية ” ، مبيناً بأن ” المكون العربي (الشيعي) مصر على زيادة موازنة النفقات السيادية ، ومن الضروري ان نتفاوض حول هذا الموضوع”.

يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، قد كشفت في 10 أغسطس / آب الماضي، عن حجم النفقات السيادية ونفقات القروض والرئاسات الثلاث بموازنة 2019.

وقالت التميمي، عبر تغريدة لها على تويتر، تابعتها (باسنيوز) إن “النفقات السيادية في موازنة عام 2019 تبلغ (46,600) ترليون دينار”، لافتة الى انها “تتضمن 38 جهة فضلاً عن تسديد فوائد قروض واقساط لـ (73)جهة خارجية وداخلية”.

وأشارت الى ان “نسبة نفقات الرئاسات الثلاث فيها تبلغ (1.04%)”.

هذا فيما لايحصل اقليم كوردستان على اية نسب من المبالغ التي تقترضها الحكومة الاتحادية .