بارزاني للقنصل الروسي: بيشمركة كوردستان كسروا شوكة داعش

شفق نيوز/ استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الخميس، في صلاح الدين اولك ليفین القنصل الروسي في اربیل.

“في بداية اللقاء ابلغ القنصل الروسي في اربیل تحیات وزير الخارجية الروسي ونائبه لبارزاني، واضافة الی تٲكيده علی العلاقات التاريخية بين الجانبين ودور البارزاني الخالد في تعميق تلك العلاقات بين شعب كوردستان والشعب الروسي، واصفا مكانة اقليم كوردستان لدی بلاده بالمهمة، كما اشار الی الرغبة الروسية في تعزيز العلاقات بين الجانبين ولاسیما في مجالات الطاقة والبناء والتعليم والثقافة”، حسب بيان ورد لشفق نيوز.

واضاف البيان “اشاد القنصل الروسي في اربیل بدور شعب كوردستان في مواجهة الارهاب والتطرف، فيما عبر بارزاني عن شكره لوزير الخارجية الروسي ونائبه، كما اعرب عن تقديره لمواقف الحكومة الروسية تجاه قضايا شعب كوردستان، مٶكدا علی تاریخية العلاقات بين شعب كوردستان وروسيا، ووجود الرغبة القوية في كوردستان من اجل تمتين تلك العلاقات”.

وبخصوص الحرب ضد الارهاب اكد بارزاني “علی الاعتزاز بكسر هیبة داعش لاول مرة من قبل بیشمركة كوردستان”.

وتابع البيان “اما الاوضاع السیاسیة في المنطقة والعلاقات بن اربیل وبغداد فقد كانت محورا اخرا في اللقاء”.