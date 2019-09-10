190 حالة انتحار في شرق كوردستان منذ بداية العام

كشفت منظمة “هنگاو” لحقوق الانسان ، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الانتحار الذي يصادف العاشر من سبتمبر / أيلول من كل عام ، انتحار 190 شخصاً ولأسباب مختلفة في قرى ومناطق شرق كوردستان (كوردستان إيران).

وأشارت المنظمة بحسب التقرير، الى أنه منذ بداية عام 2019 ولغاية اليوم العاشر من سبتمبر/ ايلول الجاري ، أقدم حوالي 190 شخصاً على الانتحار وانهاء حياتهم بطرق مختلفة ، في مناطق شرق كوردستان ، مبينة بأنه ” تم تسجيل أسماء الضحايا في مركز المنظمة”.

كما أشار التقرير، الى أن “عدد المنتحرين من الذكور بلغ 97 شخصاً، أما الاناث فكان 93 “، مردفاً ” أن عدد الاشخاص المنتحرين والذين كانت اعمارهم أقل من 18 عاماً وصل الى 44 شخصاً ، 19 منهم كانوا من فئة الشباب، أما نسبة الفتيات المنتحرات من هذه الفئة فقد وصل الى 25 فتاة، أما الذين اقدموا على الانتحار، وتزيد أعمارهم عن 50 عاماً بلغ 10 اشخاص، 7 رجال و3 نساء”.

هذا وتعاني مناطق شرق كوردستان من الاهمال الحكومي المتعمد ، كما ان نسبة البطالة في هذه المناطق عالية جداً ، ماساهم في تفاقم الوضع المعيشي والاجتماعي للسكان وبالتالي زيادة نسب الانتحار .