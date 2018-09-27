170 ألف ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الخاص

رووداو – أربيل/ أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان أن أكثر من 170 ألف ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في جولة الاقتراع الخاص التي ستجري يوم غد الجمعة.

فقد صرح المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، شيروان زرار، لشبكة رووداو الإعلامية، أن جولة الاقتراع الخاص يشارك فيها منتسبو وزارتي الداخلية وشؤون البيشمركة، ومؤسسة آسايش إقليم كوردستان.

وأوضح زرار أن “170468 ناخباً يحق لهم التصويت في جولة الاقتراع الخاص، في 93 مركزاً انتخابياً موزعاً على جميع أنحاء إقليم كوردستان، ومن دواعي الارتياح أنه تم توفير جميع اللوازم اللوجستية ونقلها إلى جميع المراكز بما فيها المراكز في المناطق النائية وخارج مراكز المدن، وسيتم نقل اللوازم إلى المراكز الموجودة داخل المدن اليوم”.

وأضاف زرار: “ستفتح مراكز التصويت للاقتراع الخاص أبوابها في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم غد، الجمعة 28 أيلول 2018، لاستقبال الناخبين”.

وعن الوثائق التي يجب أن يصحبها الناخب معه عند التصويت، قال المتحدث باسم المفوضية “الوثائق المطلوبة حسب تعليمات المفوضية هي هوية الأحوال المدنية، الجنسية العراقية، جواز السفر أوالبطاقة الوطنية، وبإمكان الناخب التصويت إذا كان يحمل أياً من هذه الوثائق، وفي حال عدم وضوح الصورة الملصقة على هويته يجب أن يعززها بوثيقة أخرى تثبت شخصيته”.

وحول عد وفرز أصوات جولة الاقتراع الخاص، قال شيروان زرار: “هذه المرة، وبخلاف الانتخابات السابقة ولتبديد الشبهات، سيبدأ العد والفرز فور انتهاء عملية التصويت، لكننا لن نعلن ن النتائج فوراً”.

تنتهي اليوم، الخميس 27 أيلول 2018 الحملة الانتخابية لانتخابات 30 أيلول لبرلمان كوردستان، وتجري جولة الاقتراع الخاص يوم غد، الجمعة.