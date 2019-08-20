12 أيلول موعد تسليم برامج عمل وزارات إقليم كوردستان وتوحيد البيشمركة على رأس الأولويات

رووداو – السليمانية/ يعتزم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، استلام برنامج عمل جميع وزارات حكومته للسنوات الأربع المقبلة في 12 أيلول المقبل، لوضع استراتيجية الحكومة على ضوء تقييم خطط الوزارات، وقال أحد الوزراء إن “توحيد البيشمركة، أهم ما يمكن أن تقوم به الحكومة خلال سنوات عملها الأربع”.

ويرفض عدد كبير من الوزراء الكشف عن برنامج عملهم قبل تسليمها لرئيس الوزراء، لكن بحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية فإن خطة عمل الوزارات ستكون متوافقة في خطوطها العامة مع البرنامج الذي أعلن عنه مسرور البارزاني في كلمة تسنمه مهام منصبه.

وقال وزير الإعمار والإسكان، دانا عبدالكريم لرووداو إنه أعطيت مهلة شهر لكل الوزراء لتقديم برنامج عملهم للسنوات الأربع المقبلة “وكل وزارة تستفيد من استشارة الخبراء والمختصين من خارج الوزارة، وقد قامت الوزارة بإقامة ثلاثة مؤتمرات وتشكيل لجنة لتنظيم النتائج في إطار إعداد برنامج عمل الوزارة”.

وأفاد مصدر في الوزارة بأن أهم نقطة في برنامج العمل يتمثل “بتشكيل طرق جديدة وتعبيد أخرى وإنشاء أنفاق وجسور بما يقصر المسافات بين المدن وبناء سكك حديدية”.

وأوضح مصدر في مجلس الوزراء أن “مهلة الـ30 يوماً تحسب وفقاً لأيام العمل فقط لذا فإنها تنتهي في 12 أيلول”.

وتتألف الخطوط العامة من برنامج عمل الحكومة من 13 قسماً، ويتمحور أغلبها حول الإصلاح وتنظيم عمل الموظفين وتحسين الوضع الإداري والخدمي، فيما تتجه الأنظار إلى الفقرات الأهم المتعلقة بتوحيد قوات البيشمركة ومحو آثار تقاسم الحكم بين إدارتين إلى جانب الرواتب وتقديم الخدمات”.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، إن خبراء ومستشاري الوزارة أعدوا كل الخطط والاستراتيجيات وهي جاهزة للتباحث بشأنها في مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن النقطة الأهم تتمثل بتوحيد البيشمركة خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يزيل أي أثر للانقسام، ولتعمل كقوة موحدة بالكامل”.

وتابع ياور أن “برنامج العمل يتضمن تنظيم المقرات العسكرية والمراكز التدريبية وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية مع العديد من النقاط الأخرى، وهي 30 نقطة، أهمها وأكثرها استراتيجية هي توحيد قوات البيشمركة”.

وتوحيد البيشمركة كان المطلب الدائم لوفود التحالف الدولي، التي أشارت لصعوبة استمرار تدريب تلك القوات وتسليحها بدون تحقيق ذلك.

وأفاد مصدر مطلع لوزارة البيشمركة فضل عدم الكشف عن اسمه لرووداو بأن “رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة يتمسكان بتوحيد البيشمركة، والعملية ليست عصية على التنفيذ بفضل توحيد عدة ألوية سابقاً”.

وتابع: “تتضمن الخطة تحقيق الهدف المبتغى حتى عام 2022، ليتم توحيد البيشمركة بشكل كامل”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني متفقان حول هذه المسألة مبدئياً”.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها رووداو من مسؤول في حركة التغيير فإن منسق الحركة الراحل، نوشيروان مصطفى، قال سابقاً بعد تولي التغيير الوزارة لسنتين، إن توحيد البيشمركة شبه مستحيل، ودعا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى التخلي عن جهود توحيد قوات 70 و80، وتشكيل قوة وطنية في البيشمركة وتدريبها وتوفير مستلزماتها وأن تكون تحت إمرة الوزير بالكامل.

وقال سكرتير وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بيستون شهيد جبار إن الوزارة تعكف على إعداد خطة السنوات المقبلة، رافضاً الكشف عن مضمونها قبل تقديمها لرئيس الحكومة، وكذلك وزير التربية، آلان حمه سعيد، كحال العديد من الوزراء الذين قالوا: “لا نريد أن يسمع رئيس الوزراء برنامج عملنا من خلال وسائل الإعلام”.

“تنظيم المناسبات والمؤتمرات والمهرجانات أحد النقاط الرئيسة لعمل وزارة الثقافة إلى جانب إعادة ترتيب التعامل مع الإعلام”، بحسب مصدر في الوزارة.

وفيما يتعلق بوزارة المالية فإن المعلومات التي حصلت عليها رووداو أفادت بأن مسرور البارزاني طالب الوزارة بأن يتم جمع كل إيرادات الحكومة من عائدات النفط وإيرادات المنافذ الحدودية والمطارات والدوائر الحكومية في وزارة المالية ومن ثم تنظيم النفقات الحكومية على ضوء ذلك.

بدورها، أشارت وزارة الكهرباء إلى أن برنامج عمل الوزارة يتضمن إنهاء مشكلة الكهرباء بالكامل، ليكون تزويد المواطنين بالكهرباء 24 ساعة في اليوم طوال العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أوميد أحمد إن برنامج عمل الحكومة يرتكز على عدة محاور وهي “إكمال تنفيذ مشروع العدادات الذكية، واستكمال الخطة الشاملة لمحطات إنتاج الكهرباء، ومشروع (سكادا) الذي يتضمن حوسبة مراكز سيطرة الكهرباء”.

وأوضح: “وفقاً للميزانية المخصصة لنا، فيجب أن نعمل على إكمال خططنا كما ستقوم وزارة الثروات الطبيعية برفد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، وحينها يمكن حل مشكلة الكهرباء بنسبة 95%”.