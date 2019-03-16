10 حقائق عن ضرب مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية

يصادف اليوم “16 اذار” الذكرى السنوية الـ 31 لتعرض مدينة حلبجة الكردية للقصف بالأسلحة الكيمياوية والغازات السامة المحرمة دوليا والذي أودى بحياة أكثر من خمسة الاف شخص واصابة الالاف بالاختناق وأمراض مزمنة يعانون منها حتى الآن.

وهذه حقائق عن تلك الجريمة وحال المدينة:

ـ مقاتلات ” MIG 23″ ضربت المدينة بالكيمياوي بعد الساعة 11:30 صباحا لـ 16 اذار 1988 وأودت بحياة الآلاف واصابة آلاف آخرين معظمهم من الأطفال والنساء والناس العزل.

ـ الغازات الكيمياوية كانت لها رائحة التفاح وأصبحت الفاكهة رمزا للواقعة.

ـ كان للسلطات الإيرانية دور كبير في توثيق الجريمة عبر فتح الحدود أمام الوكالات والقنوات الدولية لدخول المدينة وتشجيعهم على ذلك.

– استثمر الايرانيون والمعارضة الكردية والعراقية السابقة أيضا المأساة ضد نظام صدام، واستثمرها الأميركان بعد فشلهم في العثور على أسلحة دمار الشامل بعد سقوط النظام.

ـ تنتشر 53 مقبرة جماعية في المدينة لضحايا القصف وضحايا الحرب العراقية الإيرانية فتحت 7 مقابر منها حتى الآن ضمت رفاتا لجنود عراقيين قضوا اثناء المعارك مع الجيش الإيراني.

ـ حكمت المحكمة الجنائية العراقية بإعدام علي حسن المجيد المعروف بـ”الكيمياوي” على خلفية ادانته بارتكابه الجريمة اثناء توليه قيادة المنظومة الشمالية لحزب البعث.

ـ اعتبر القضاء العراقي حادثة حلبجة جريمة ابادة جماعية.

ـ حكمت محكمة هولندية على تاجر يدعى “فرانس فان” لتزويده نظام صدام بالكيمياوي.

ـ مطالبات بالإبقاء على الركام كشاهد على هول الجريمة.

ـ حولت حكومة الاقليم حلبجة لمحافظة ووافق مجلس الوزراء الاتحادي على القرار بشكل مبدئي في 2013، لكن سكان حلبجة يشكون من بطء اجراءات تحويل مدينتهم لمحافظة ومن بطء اعادة اعمارها رغم مرور على الجريمة.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أصدر بيانا اليوم، بذكرى فاجعة حلبجة، أكد فيه ان حلبجة كانت وستبقى “رمزا للفداء وشاهدة على بشاعة الدكتاتورية”، مقدما تعازيه للشعب الكردي والعراقيين عموما بذكرى قصفها بالكيماوي.

واضاف انه “كان يوما أسودا آخرا في سجل جرائم البعث الصدامي بحق أبناء شعبنا الكردي الذي عانى الامرين أسوة ببقية العراقيين الذين تعرضوا لجرائم القتل والتدمير والابادة الجماعية”.

وأشار إلى ان “حلبجة كانت وستبقى رمزا للفداء وشاهدة على بشاعة الدكتاتورية، لكن عزاءنا أن الشعب العراقي بكل أطيافه قد خرج بعد فاجعة حلبجة، وهو أكثر تلاحما ومنعة تجاه التسلط، وأكثر عزيمة على الإقتصاص من الجلاد